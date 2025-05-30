اللجنة الوطنية للانتخابات تعتذر عن سوء التنظيم في اليوم الأول من التصويت المبكر

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أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات في كوريا الجنوبية اعتذارا رسميا بعد أن امتدت طوابير الناخبين من خارج الدائرة الانتخابية إلى خارج المبنى، في انتهاك للقواعد، في مركز اقتراع في منطقة "سين تشون" في سيول، في اليوم الأول من التصويت المبكر قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء القادم 3 يونيو.وفي اعتذارها، قالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنها تدرك مسؤوليتها عن الخطأ الذي ارتكبه موظفوها في مركز الاقتراع. واعترفت اللجنة بأن سوء التنظيم أدى إلى طول طابور الناخبين والفشل في التحكم في أماكن وجود الناخبين المنتظرين في الطابور.وشددت اللجنة على أنه لم يتم فقدان أي بطاقة اقتراع، وأكدت أن جميع الناخبين الذين انتظروا في الطابور أدلوا بأصواتهم في النهاية. كما أكدت اللجنة أنها ستحسن إدارة مراكز الاقتراع اليوم الجمعة، وهو آخر يوم للتصويت المبكر، وفي يوم الانتخابات، حتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم دون قلق.