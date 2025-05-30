إقبال الناخبين يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق في اليوم الأول للتصويت المبكر

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بلغت نسبة المشاركة في اليوم الأول من التصويت المبكر قبل الانتخابات الرئاسية الكورية المقررة في 3 يونيو، أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 19.58% منذ بدء العمل بهذا النظام في عام 2014.ووفقا للجنة الانتخابات الوطنية أمس الخميس، أدلى 8.69 مليون ناخب من أصل 44.39 مليون ناخب بأصواتهم بين الساعة 6 صباحا و6 مساء.وتعد نسبة المشاركة البالغة 19.58% أعلى من نسبة 17.57% التي سجلت في اليوم الأول من التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية السابقة لعام 2022، حيث أدلى 7.77 مليون شخص بأصواتهم في اليوم الأول من التصويت المبكر في الانتخابات التي أجريت قبل ثلاثة أعوام.وإذا وصلت نسبة المشاركة في اليوم الثاني إلى مستوى مماثل، فمن المتوقع أن تتجاوز نسبة التصويت المبكر على مدار اليومين الرقم القياسي الحالي البالغ 36.93% والذي سُجل في عام 2022.