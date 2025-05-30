فريق العقوبات الدولي يصدر أول تقرير عن علاقات موسكو وبيونغ يانغ العسكرية

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أصدر الفريق الدولي متعدد الأطراف الذي يراقب تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، أول تقرير له عن تنفيذ هذه العقوبات منذ إطلاقه في أكتوبر من العام الماضي.وفي التقرير الذي نُشر أمس الخميس، قدم فريق الرصد متعدد الأطراف تفاصيل عن نتائج تحقيقاته بشأن تعميق العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا.وأشار التقرير إلى استمرار عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة، والمعاملات المالية، وتزويد كوريا الشمالية بالوقود، ونشر قوات كورية شمالية في روسيا، في انتهاك لقرارت مجلس الأمن الدولي.وأشار التقرير إلى أن موسكو نقلت منذ نوفمبر 2024 مركبة قتالية واحدة على الأقل من طراز "بانتسير" إلى بيونغ يانغ.كما أشار إلى أن كوريا الشمالية زودت روسيا بأكثر من 20 ألف حاوية مليئة بالإمدادات العسكرية منذ سبتمبر 2023.وأضاف أن سفن شحن ترفع العلم الروسي نقلت ما يصل إلى 9 ملايين طلقة من الذخيرة المدفعية المختلطة وذخيرة قاذفات الصواريخ المتعددة من كوريا الشمالية إلى روسيا في عام 2024.وقد أطلقت 11 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، فريق الرصد في أكتوبر من العام الماضي، بعد حل لجنة الخبراء التابعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بفرض العقوبات على كوريا الشمالية، بسبب فيتو روسي ضد استمرار عملها.