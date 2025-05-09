انخفاض الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في كوريا خلال شهر أبريل

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شهدت كوريا الجنوبية خلال شهر أبريل الماضي انخفاضا متزامنا في الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار، لأول مرة منذ 3 أشهر.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي الكوري 113.5 نقطة في أبريل، بانخفاض 0.8% مقارنة بالشهر الأسبق.وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.9% في أبريل مقارنة بالشهر الأسبق، بينما انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 0.4%.وشهد المؤشر المركب المتزامن، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، ارتفاعا بنسبة 0.2 نقطة في أبريل مقارنة بشهر مارس.وسجل المؤشر المركب الرائد، الذي يتنبأ بالتوقعات لدورة الأعمال، ارتفاعا بنسبة 0.3 نقطة على أساس شهري.