محكمة فيدرالية أمريكية تعيد مؤقتا فرض رسوم ترامب الجمركية

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أعادت محكمة فيدرالية أمريكية مؤقتا فرض الرسوم الجمركية المتبادلة المثيرة للجدل التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب"، بينما تستمر الدعوى القضائية حول شرعيتها، لتعلق بذلك حكم محكمة أقل درجة كان قد ألغاها.ووفقا لوكالة "رويترز" ووسائل إعلامية أخرى أمس الخميس، قالت محكمة الاستئناف الفيدرالية بعد ظهر أمس إنها ستوافق على طلب إدارة "ترامب" بإصدار "وقف إداري فوري" للحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية.ولم تقدم محكمة الاستئناف أي أسباب لهذا الأمر، ولم تصدر أي تعليقات إضافية.وكانت محكمة التجارة قد حكمت في البداية ضد الرسوم الجمركية أول من أمس الأربعاء، ووصفتها بأنها غير قانونية بموجب قانون التجارة الحالي.وقررت هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة بالإجماع يوم الأربعاء أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استند إليه "ترامب" لفرض الرسوم الجمركية، لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية غير محدودة على الواردات من جميع الدول الأخرى تقريبا.