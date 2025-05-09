عدد الزوار الأجانب لكوريا في أبريل يتجاوز ما كان عليه قبل جائحة كورونا

Photo : YONHAP News

تبين أن عدد الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في شهر أبريل الماضي قد تجاوز المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة تنمية السياحة الكورية اليوم الجمعة، بلغ عدد الزوار الأجانب لكوريا الجنوبية في أبريل مليونا و707 آلاف و113، بزيادة نسبتها 4.4% مقارنة بشهر أبريل من عام 2019، وبزيادة نسبتها 16.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد الزائرين القادمين من الصين كان الأعلى، حيث بلغ حوالي 443 ألفا، وتلتها اليابان بـ251 ألفا، ثم الولايات المتحدة بـ153 ألفا، وتايوان بـ152 ألفا.أما عدد الكوريين الذين سافروا إلى الخارج فبلغ حوالي 2.15 مليون شخص، وهو ما يعادل 95.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.وبلغ إجمالي عدد المسافرين الكوريين إلى الخارج لأغراض سياحية في أول 4 أشهر من هذا العام 9.95 مليون شخص، وهو ما يمثل 98.4% مما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2019.