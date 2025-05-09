سيول تعرب عن أملها في ألا تعرقل التعريفات الجمركية التعاون الصناعي مع واشنطن

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استقبل وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" اليوم الجمعة مجموعة من البرلمانيين التابعين للجنة الموارد الطبيعية في مجلس النواب الأمريكي، والذين يقومون حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية، حيث تبادل معهم الآراء حول سبل زيادة التعاون في مجالات الطاقة والمعادن الرئيسية.وخلال اللقاء، أعرب الوزير الكوري "آن" عن أمله في ألا تؤدي سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية إلى عرقلة التعاون بين سيول وواشنطن في مجالات الصناعة والطاقة.واقترح "آن" مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أمن الطاقة ومعالجة الاختلال في الميزان التجاري.وكانت الحكومة الكورية قد عرضت في المحادثات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة اقتراحا لزيادة شرائها من منتجات الطاقة الأمريكية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، من أجل تحقيق التوازن التجاري بين البلدين.وفيما يتعلق بمشروع قانون الميزانية المعدل الذي تم إقراره مؤخرا في الجلسة العامة لمجلس النواب الأمريكي، أكد الوزير الكوري "آن" على ضرورة ضمان استمرارية السياسات الأمريكية من أجل استثمار مستقر ومستدام للشركات الكورية في الولايات المتحدة.