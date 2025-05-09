التدخين يتسبب في وفاة 72 ألف كوري و13 تريليون وون خسائر مادية

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تسبب التدخين في وفاة أكثر من 72 ألف شخص، وخسائر مادية تقدر قيمتها بحوالي 13.6 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار، في كوريا الجنوبية خلال عام 2022.وطبقا لتقرير صادر عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، شهد عدد الوفيات الناجمة عن التدخين زيادة مستمرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل 61 ألفا و360 حالة وفاة في عام 2020، و63 ألفا و426 في عام 2021، و72 ألفا و689 في عام 2022.وأشار التقرير إلى أن نسبة خطر الوفاة لدى المدخنين أعلى مقارنة بغير المدخنين، حيث بلغت 1.7 ضعف لدى الرجال و1.8 ضعف لدى النساء.وبلغت التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للمدخنين 13.63 تريليون وون في عام 2022، بعد أن كانت 12.89 تريليون وون في عام 2020، و12.97 تريليون وون في عام 2021.وتشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة، مثل الرسوم الطبية وتكاليف النقل الناتجة عن الأمراض، بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة، بما في ذلك فقدان الإنتاجية الناجمة عن الوفاة المبكرة أو استخدام الخدمات الطبيعة.