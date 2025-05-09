كوريا الجنوبية تشارك في مشروع لبناء أكبر تلسكوب راديوي في العام

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أعلنت وكالة الفضاء الجوي الكورية اليوم الجمعة أنها وقعت مذكرة تفاهم مع مرصد التلسكوب الراديوي العملاق الدولي يوم الثلاثاء الماضي للمشاركة في مشروع التلسكوب الراديوي الدولي العملاق، الذي يهدف إلى بناء أكبر تلسكوبات راديوية على الإطلاق في كل من أستراليا وجنوب أفريقيا بتكلفة قدرها حوالي 3 تريليونات وون، منها 34.5 مليار وون سوف تستثمرها كوريا الجنوبية.وتتمتع هذه التلسكوبات الراديوية التي سيتم بناؤها، بأداء متفوق من حيث الدقة والسرعة والحساسية مقارنة بالتلسكوبات الراديوية القائمة، حيث من المتوقع أن تستخدم في دراسة أصل الكون والبحث عن الحياة خارج كوكب الأرض، نظرا لأنها قادرة على رصد إشارات الراديو الضعيفة القادمة من بدايات الكون.وأوضحت وكالة الفضاء الجوي الكورية أن توقيع مذكرة التفاهم هذه قد مكن كوريا الجنوبية من الحصول على مكانة الدول الأعضاء في مرصد التلسكوب الراديوي العملاق الدولي، وإرسال خبراء كوريين للمشاركة في بناء وتشغيل التلسكوبات الراديوية العملاقة الدولية.وأضافت الوكالة أن توقيع مذكرة التفاهم سيمهد الطريق لمشاركة الشركات الكورية في عمليات التوريد الصناعية للمشروع.