مسؤولون في البنتاغون لا يستبعدون تخفيض القوات الأمريكية في كوريا

Photo : YONHAP News

نقل تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس أمس الخميس عن عدد من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي تركز على كبح نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لا تستبعد إمكانية تخفيض القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.ونقل التقرير عن مسؤولين رفيعي المستوى في البنتاغون، كانا يرافقان وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" في زيارته لسنغافوره للمشاركة في منتدى شانغريلا الأمني الإقليمي، تصريحاتهما بأن تخفيض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية ليس أمرا مستبعدا، وذلك في إطار عملية تحديد الحجم الأمثل للقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة من أجل كبح الصين بأفضل شكل ممكن.وكان مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون قد قال إنه من الضروري العمل مع الحكومة الكورية لتحديث التحالف بين سيول وواشنطن، ومعايرة موقف القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية ليعكس الظروف البيئية الأمنية في المنطقة.كما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم الثاني والعشرين من مايو الجاري تقريرا نقلت فيه عن مسؤولين في البنتاغون قولهم إن الوزارة تدرس سحب ما يقرب من 4500 جندي من أصل 28 ألفا و500 جندي أمريكي متمركزين في كوريا الجنوبية، وإعادة إرسالهم إلى أماكن أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وفي اليوم التالي، نفت وزارة الدفاع الأمريكية صحة هذا التقرير.