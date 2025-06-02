ترامب يُضاعف الرسوم الجمركية على الصُلب إلى 50% ابتداء من يوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن خطط لمضاعفة الرسوم الجمركية الحالية البالغة 25% على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم إلى 50% ابتداء من بعد غد الأربعاء، وقال إن هذه الخطوة ستعزز من أمن صناعة الصلب الأمريكية.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يوم الجمعة، حيث قال ترامب إن الرسوم الجمركية الأصلية البالغة 25% تنطوي على "ثغرة" مؤسسية، مشددا على استحالة التهرب من الرسوم الجديدة.ويأتي هذا الإعلان المفاجئ وسط تكهنات بموافقة ترامب على اندماج شركة "يو إس ستيل" وشركة "نيبون ستيل" اليابانية. ووصف ترامب تلك الصفقة بأنها "مشاركة مُخطط لها" وأنها "اتفاقية مُذهلة".وطمأن ترامب الرأي العام الأمريكي بأن "يو إس ستيل" ستبقى شركة أمريكية وستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة "بيتسبرغ". وقال إنه، على غرار سلفه "جو بايدن"، عارض في البداية عملية البيع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكنه أدرك لاحقا مدى رغبة اليابان في الاستثمار في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "نيبون ستيل" تخطط لاستثمار 14 مليار دولار. من المتوقع أن تُوجه زيادة الرسوم الجمركية ضربة قوية لصناعة الصلب في كوريا الجنوبية، حيث مثلّت صادراتها إلى الولايات المتحدة حوالي 13% من إجمالي شحنات الصلب الخارجية الكورية في العام الماضي.