الصين تُركّب ثلاث عوّامات إضافية في البحر الأصفر

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قامت الصين بتركيب ثلاث عوّامات إضافية كبيرة الحجم في البحر الأصفر، حيث تتداخل منطقتها الاقتصادية الخالصة مع منطقة كوريا الجنوبية.ووفقا للجيش الكوري الجنوبي يوم السبت، أكدت قيادة القوات البحرية وجود العوّامات الثلاث منذ مايو 2023، وتقع جميعها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للصين. ومنذ عام 2018، قامت بكين بالفعل بتركيب عشر عوّامات مراقبة مماثلة، يبلغ عرض كل منها ثلاثة أمتار وارتفاعها ستة أمتار، بالقرب من المنطقة البحرية المؤقتة، حيث تتقاطع المنطقتان الاقتصاديتان الخالصتان لكوريا الجنوبية والصين. ويقع أحد الأجهزة المُركّبة حديثا داخل المنطقة البحرية المؤقتة.وعلى الرغم من أن الصين تُصرّح بأن هذه الأجهزة تُستخدم للمراقبة البحرية والطقس، إلا أن المخاوف تتزايد في كوريا الجنوبية من إمكانية استخدامها أيضا لأغراض عسكرية أو كوسيلة ضغط في مفاوضات المنطقة الاقتصادية الخالصة المستقبلية.ومؤخرا، وضعت الصين هياكل فولاذية في المنطقة البحرية المخصصة للصيد البحري دون إشعار مسبق، مدّعية أنها جزء من منشأة لتربية الأحياء المائية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت مؤقتا "مناطق حظر إبحار" في جنوب البحر الأصفر ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الجنوبية، لإجراء تدريبات عسكرية.