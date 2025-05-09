وزير الدفاع الأمريكي يُصدر تحذيرا شديد اللهجة بشأن طموحات الصين العسكرية

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أصدر وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" تحذيرا شديد اللهجة ضد طموحات الصين العسكرية المتنامية، وقال إن بكين تُحاول الهيمنة على آسيا وإعادة تشكيل المنطقة بالقوة.جاء ذلك في حديثه خلال حوار شانغريلا في سنغافوره، وصف هيغسيث التهديد الصيني بأنه "حقيقي" وربما "وشيك". وحثّ الوزير الأمريكي حلفاء بلاده في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز القدرات الدفاعية، واصفا تصرفات الصين بأنها تحدٍّ مباشر للسلام والاستقرار الإقليميين. كما انتقد العمليات السيبرانية الصينية، قائلا إنها تنطوي على تكتيكات متطورة لسرقة التقنيات الصناعية واستهداف البنية التحتية الحيوية.وأدان هيغسيث تصرفات الصين ضد الدول المجاورة في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك هجمات مدافع المياه، واصطدام السفن، والاحتلال غير القانوني، والعسكرة. وحذّر من أن مثل هذه المحاولات القسرية لتغيير الوضع الراهن لن تُقبل. وفيما يتعلق بتايوان، قال إن أي محاولة من جانب الصين للاستيلاء على تلك الجزيرة بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم أجمع.كما حذّر الدول من الاعتماد على الولايات المتحدة في أمنها مع تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الصين، قائلا إن هذا الاعتماد لا يؤدي إلا إلى زيادة نفوذ بكين.الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الصيني دونغ جون لم يحضر المنتدى الأمني السنوي، الذي جمع كبار مسؤولي الدفاع من جميع أنحاء العالم.