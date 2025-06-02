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السياسية

قيادات النقابات العمالية تنتقد تصريحات معلّق ليبرالي بشأن زوجة مرشح الحزب المحافظ

Write: 2025-06-02 08:39:23

قيادات النقابات العمالية تنتقد تصريحات معلّق ليبرالي بشأن زوجة مرشح الحزب المحافظ

Photo : YONHAP News

انتقدت مجموعة من قيادات العمل النسائية بشدة المعلق الليبرالي "ريو سي مين" لإدلائه بتصريحات مهينة عن زوجة المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المحافظ "كيم مون سو". وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة، اتهمت عضوات اتحاد نقابات العمال الكورية "ريو" بأنه قد "كشف عن نظرة فظة للمرأة وشعور بالنخبوية متجذر في الخلفية الأكاديمية".

ودعت "سول إين سوك" نائبة رئيس لجنة المرأة السابقة في اتحاد نقابات العمال الكورية، "ريو" إلى الاعتذار فورا لزوجة "كيم"، ولجميع النساء العاملات في كوريا، عما وصفته بـ"الهجمات الشخصية المبتذلة والسلوك المهين".

وأكدت أن تصريحات ريو لم تكن مجرد زلة لسان، بل كشفت عن اعتقاد أعمق بأن مكانة المرأة لديه ليست سوى امتداد لمكانة زوجها، وأنه ينبغي الحكم على الناس بناء على خلفيتهم التعليمية.

وقد أثار ريو، الناشط الطلابي السابق في مجال الديمقراطية، والنائب في البرلمان لدورتين، والذي شغل منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الليبرالي الأسبق الراحل "روه مو هيون"، جدلا واسعا بعد مهاجمته زوجة كيم شخصيا، ووصفه إياها بأنها "مجنونة"، وذلك في أثناء ظهوره على قناة يسارية على يوتيوب يوم الأربعاء.
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