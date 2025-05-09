انخفاض الصادرات الكورية بنسبة 1.3% في مايو

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انخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية في شهر مايو، مع انكماش الشحنات إلى الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الأحد، بلغ إجمالي قيمة الشحنات الكورية الصادرة 57.2 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 1.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقد سجلت الصادرات الكورية نموا سلبيا في مايو بعد أن شهدت نموا لثلاثة أشهر متتالية.وارتفعت قيمة شحنات أشباه الموصلات، وهي سلعة التصدير الرئيسية للبلاد، بنسبة 21.2% على أساس سنوي لتصل إلى 13.8 مليار دولار في مايو، مسجلة أعلى رقم شهري، بينما انخفضت قيمة الصادرات من السيارات بنسبة 4.4%، لتصل إلى 6.2 مليار دولار، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 30%.وانخفضت قيمة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.1%، بينما انخفضت صادراتها إلى الصين بنسبة 8.4% على أساس سنوي في مايو.وانخفضت قيمة الواردات الكورية بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 50.3 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.94 مليار دولار.