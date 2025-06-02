حريق مترو سيول يُسبب أضرارا برُبع مليون دولار

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تسبب حريق مُتعمد في مترو سيول يوم السبت في حدوث أضرار مادية تُقدر بحوالي 330 مليون وون، أي حوالي رُبع مليون دولار، حسب تقديرات سلطات الإطفاء لإجمالي الأضرار.ووفقا لمركز عمليات الطوارئ في سيول أمس الأحد، دمر الحريق جزءا من إحدى عربات المترو وألحق أضرارا بعربتين أخريين.وتدرس شركة مترو سيول، المشغلة لمترو الأنفاق في المدينة، اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه به في الحريق، وهو رجل في الستينيات من عمره، للمطالبة بتعويض. كما تخطط الشركة للتحقيق في سبب عدم بث لقطات كاميرات المراقبة من داخل القطار إلى مركز التحكم في أثناء الحادث.وتعتزم الشرطة إصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه به، المحتجز حاليا لدى الشرطة، حيث إنه متهم بإشعال حريق داخل قطار على خط مترو سيول الخامس في حوالي الساعة 8:40 صباحا.وقد نُقل 23 شخصا إلى المستشفيات لاستنشاقهم الدخان، بينما تلقى 129 راكبا إضافيا العلاج في الموقع لإصابات طفيفة.