القروض الأسرية الكورية ترتفع بأسرع وتيرة في سبعة أشهر خلال شهر مايو

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ارتفعت قيمة القروض الأسرية في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة في سبعة أشهر، خلال شهر مايو الماضي.ووفقا للقطاع المالي الكوري أمس الأحد، ارتفع الائتمان المستحق للأسر الممنوح من جميع المؤسسات المالية بما يقرب من ستة تريليونات وون مقارنة بالشهر الأسبق، وذلك حتى يوم 29 مايو.ويعد هذا هو الشهر الرابع على التوالي من نمو القروض، بعد زيادات بلغت أربعة تريليونين وون في فبراير، و400 مليار وون في مارس، وخمسة تريليونات وثلاثة تريليونات وون في أبريل. ويمثل رقم مايو أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر من العام الماضي، عندما نمت قروض الأسر بمقدار ستة تريليونات وخمسة تريليونات وون مقارنة بالشهر الأسبق.ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم النهائي لشهر مايو ستة تريليونات وون.وتعتزم السلطات المالية تشديد لوائح الإقراض، مع تطبيق نسخة أكثر صرامة من نسبة تغطية خدمة الدَيْن المثقل، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو.ومع ذلك، من غير المرجح أن يتباطأ نمو قروض الأسر على المدى القريب، بالنظر إلى التخفيض الأخير في أسعار الفائدة، وحقيقة أن التدابير الاحترازية الكلية المعززة ستدخل حيز التنفيذ بالكامل في أغسطس أو سبتمبر.