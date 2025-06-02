32% انخفاضا في صادرات السيارات الكورية إلى الولايات المتحدة في مايو

Photo : YONHAP News

انخفض حجم صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 30% في شهر مايو الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الأحد، انخفضت شحنات السيارات بنسبة 4.4% على أساس سنوي لتصل إلى 6.2 مليار دولار في مايو.ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة، التي تعد أكبر سوق لكوريا الجنوبية، بنسبة 32% لتصل إلى 1.84 مليار دولار الشهر الماضي، وهو انخفاض أشد بكثير من الانخفاض الذي بلغ 19.6% المسجل في أبريل، عندما دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة حيز التنفيذ.كما انخفضت صادرات كوريا من قطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.3% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 430 مليون دولار في مايو.