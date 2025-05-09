استمرار الصراع الشرس على الأصوات قبيل الانتخابات الرئاسية

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سيُجري المرشحون الرئاسيون حملاتهم الانتخابية الأخيرة اليوم الاثنين، قبل الانتخابات المقرر لها الغد الثلاثاء.وفي هذا السياق، سيُجري لي جيه ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، حملة انتخابية في سيول والمناطق المحيطة بها، بحيث يبدأ في منطقة شمال سيول قبل أن يتوجه إلى "هانام" في مقاطعة كيونغ كي لحشد تأييد الناخبين، كما سيزور أيضا صونغ نام وكوانغ ميونغ في مقاطعة كيونغ كي ومنطقة كانغ صو في سيول قبل أن يُنهي حملته في يويدو.ومن جانبه سيزور كيم مون سو، مرشح حزب قوة الشعب، جزيرة جيجو صباح اليوم الاثنين لأول مرة خلال فترة الحملات الانتخابية، ثم يُجري بعد ذلك حملات انتخابية في كل من بوسان وديغو وديجون، ويُختتم حملاته أمام مبنى بلدية سيول مساء. وبعد ذلك، سيُخاطب الناخبين في منطقتي مابو وصوتشو في سيول.أما لي جون صوك، مرشح حزب الإصلاح، فسوف يُجري حملة انتخابية في ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ اليوم، بعد زيارة جامعة كوريا التقنية في سي هونغ بمقاطعة كيونغ كي.