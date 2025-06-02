كوريا الشمالية تنتقد بشدة تقرير مجموعة مراقبة العقوبات بشأن علاقاتها مع روسيا

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وجهت كوريا الشمالية انتقادات شديدة لتقرير صدر مؤخرا عن مجموعة مراقبة العقوبات متعددة الأطراف بشأن علاقاتها مع روسيا، ووصفته بأنه "انتهاك لسيادتها".وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين، انتقد مدير إدارة السياسات الخارجية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، فريق مراقبة العقوبات متعدد الأطراف ووصفه بأنه "مجموعة زائفة تفتقر إلى الشرعية".وقال البيان إن تقرير الفريق يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، التي تُركز على السيادة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.وأعربت كوريا الشمالية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالأعمال الاستفزازية والمتهورة من جانب الغرب التي تنتهك الحقوق السيادية لكوريا الشمالية، محذرة من عواقب وخيمة.ودافع البيان عن تعاون كوريا الشمالية العسكري مع روسيا باعتباره مشروعا بموجب معاهدة تُلزم كل طرف بتقديم المساعدة العسكرية في حالة وقوع هجوم مسلح على الآخر.وكان فريق مراقبة العقوبات متعدد الأطراف قد أصدر في الأسبوع الماضي تقريره الأول الذي يتضمن تفاصيل التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ، الذي يعد انتهاكا لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.