البنك المركزي الكوري يعقد مؤتمرا دوليا لبحث قضايا التضخم والذكاء الاصطناعي

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يعقد البنك المركزي الكوري مؤتمرا دوليا بدءا من اليوم الاثنين ولمدة يومين، لمناقشة القضايا المتعلقة بالسياسات النقدية، والتضخم، والذكاء الاصطناعي.وافتتح المؤتمر بكلمة ألقاها "كريستوفر والر" عضو مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قال فيها إنه من المتوقع أن تكون التعريفات الجمركية هي العامل الأكبر الذي سيقود التضخم هذا العام والعام القادم. وأضاف أن التعريفات الجمركية ستؤثر بشكل مؤقت على التضخم بغض النظر عن حجمها، وأن هذا التاثير سيكون الأبرز في النصف الثاني من هذا العام.وأعرب "والر" عن تأييده للنظر في تأثير التعريفات الجمركية على التضخم على المدى القصير عند تحديد سعر الفائدة الرئيسي، كما يدعم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي هذا العام بشرط أن تبقى التعريفات الجمركية ومعدل التضخم الأساسي تحت السيطرة، وأن تستقر سوق العمل في المستقبل.ومن جهة أخرى، يشارك في المؤتمر البروفسور "توماس سارجنت" الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2011، حيث يناقش الجهود التي ينبغي أن تبذلها السلطات النقدية من أجل تحسين القدرة على التنبؤ بالتضخم.يُذكر أن البنك المركزي الكوري يعقد هذا المؤتمر الدولي سنويا منذ عام 2005، ويحضره هذا العام مسؤولون رفيعو المستوى من البنوك المركزية من عدة دول.