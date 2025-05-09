السلطات الكورية تنصح كبار السن بتلقي لقاحات كورونا وسط عودة تفشي المرض في آسيا

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نصحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية كبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، بتلقي لقاحات كورونا، وذلك في ظل عودة تفشي المرض في الدول المجاورة، بما في ذلك الصين وتايلاند وسنغافوره.وأصدرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذه التوصية اليوم الاثنين، وسط المخاوف من احتمال حدوث موجة تفش جديدة في كوريا الجنوبية خلال الصيف القادم.وتقوم الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها حاليا بتقديم تطعيم مجاني بلقاحات مضادة لفيروس كورونا للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، ولذوي المناعة الضعيفة من عمر ستة أشهر فما فوق، وكذلك للمقيمين أو المرضى في المرافق عالية الخطورة.وأوصت الوكالة أي شخص يخطط للسفر إلى الصين أو تايلاند أو سنغافوره بتلقي لقاحات كورونا قبل السفر، نظرا لارتفاع حالات الإصابة في تلك الدول.وقالت الوكالة الكورية إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ظل عند مستوى 100 حالة إصابة أسبوعيا على مدار شهر مايو الماضي.