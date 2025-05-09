رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات يحث الجمهور على التصويت

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حث رئيس اللجنة الوطنية الكورية للانتخابات "روه تيه آك" المواطنين الكوريين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم الغد الثلاثاء.وفي بيان أصدره اليوم الاثنين، دعا رئيس اللجنة الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم القيمة، مؤكدا على أن هذه الانتخابات فرصة حاسمة لكوريا الجنوبية للقضاء على الصراع الاجتماعي والانقسام والمضي قدما نحو الوحدة والأمل.وأكد "روه" أن فترة الحملة الانتخابية كانت قصيرة نسبيا، وأنه لم يكن هناك وقت كاف للناخبين للتدقيق في سياسات المرشحين ومؤهلاتهم، وحث الناخبين على إلقاء نظرة أخيرة حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات حكيمة غدا الثلاثاء.وقال إنه في الفترة التي سبقت هذه الانتخابات أعطت اللجنة الوطنية للانتخابات أولوية للشفافية في عملية الانتخابات ومصداقية النتائج.وأضاف أنه بمجرد اكتمال التصويت، ستضمن اللجنة الوطنية للانتخابات فرز كل صوت بدقة وشمولية حتى تعكس نتائج التصويت إرادة الشعب بالكامل.