الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

الحكومة الكورية تعقد اجتماعا طارئا لبحث الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب

Write: 2025-06-02 12:35:23

الحكومة الكورية تعقد اجتماعا طارئا لبحث الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب

Photo : KBS News

عقدت الحكومة الكورية اجتماعا طارئا اليوم الاثنين مع كبار مصدري الصلب والمعادن غير الحديدية، لمناقشة تأثير خطة الولايات المتحدة لمضاعفة الرسوم الجمركية على جميع واردات الصلب إلى 50% اعتبارا من بعد غد الأربعاء.
واستضافت الاجتماع وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، وحضره مسؤولون من شركات الحديد والصلب الكورية، بما في ذلك شركة بوهانغ للحديد والصلب، وشركة "هيون ديه" للحديد.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن مصدري الألمنيوم وجمعية المعادن غير الحديدية لمناقشة تأثير خطة الولايات المتحدة لزيادة الرسوم الجمركية على صناعة الحديد الكورية وسبل الاستجابة الممكنة لها.
وقالت الوزارة إن الحكومة تبذل جهودا للحصول على المزيد من التفاصيل المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وطلب مسؤولو صناعة الحديد والصلب من الحكومة أن تطلعهم بسرعة على المعلومات المتعلقة بالتدابير الجمركية الأمريكية، واتفقوا على مواصلة التعاون في جهود الاستجابة لها، مع محاولة فهم الوضع في الولايات المتحدة من خلال شبكاتهم الخاصة.
وأضافت الوزارة أن الحكومة ستعمل على تقليل أي تأثير سلبي للرسوم الأمريكية على الصناعة المحلية من خلال المفاوضات التجارية مع واشنطن.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;