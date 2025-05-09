الشرطة تخطط لإعلان حالة الطوارئ من الدرجة الأولى في يوم الانتخابات الرئاسية

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تخطط الشرطة الكورية لإعلان حالة الطوارئ من الدرجة الأولى غدا الثلاثاء الذي سيتم فيه إجراء الانتخابات الرئاسية.وقال "بارك هيون سو" القائم بأعمال رئيس وكالة شرطة سيول في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاثنين إنه سيتم إعلان حالة الطوارئ من الدرجة الأولى بدءا من الساعة السادسة من صباح الغد.وأوضح "بارك" إنه نظرا لإقامة مراسم تنصيب الرئيس المنتخب الجديد في اليوم التالي من الانتخابات، فقد تم التخطيط للحفاظ على حالة التأهب القصوى حتى وصول الرئيس الجديد إلى مكتبه بعد انتهاء مراسم التنصيب.وفي يوم الانتخابات الرئاسية، تخطط وكالة شرطة سيول لتعبئة 18 ألف ضابط لنشرهم في 4574 موقعا في سيول، منها 2260 موقعا للإدلاء بالأصوات، و25 موقعا لفرز الأصوات.