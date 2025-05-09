تزايد التوقعات المتشائمة للاقتصاد الكوري

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تزايدت التوقعات المتشائمة للاقتصاد الكوري بواسطة البنوك الاستثمارية العالمية والمؤسسات المالية الكبرى، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.وتوقعت أكثر من 20 مؤسسة مالية أن يقل معدل النمو الاقتصادي الكوري عن 1% هذا العام، مما أدى إلى تراجع متوسط توقعات النمو إلى مستوى 0.9% في غضون 4 أسابيع فقط.ونقل البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين عن مسح أجرته وكالة بلومبيرغ حتى يوم الجمعة الماضي، أن توقعات النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بواسطة 41 مؤسسة كورية ودولية، تتراوح بين 0.3% و2.2%، ليكون متوسط التوقعات 0.985%.وانخفض هذا المتوسط بنسبة 0.322% مقارنة بمتوسط التوقعات السابقة حتى يوم الثاني من شهر مايو الماضي.وكان البنك المركزي الكوري قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 1.5% إلى 0.8%، أخذا في الاعتبار ضعف الطلب المحلي في الإنشاءات والاستهلاك، وتباطؤ الصادرات الناجم عن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية.