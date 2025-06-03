بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الكورية الحادية والعشرين

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بدأت في الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، الثالث من يونيو، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الكورية الـ21، والتي تُجرى كانتخابات تكميلية مبكرة، في14 ألفا و295 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.ووفقاً للجنة الوطنية للانتخابات، فإن عدد الناخبين المسجلين لهذه الانتخابات يبلغ 44 مليونا و391 ألفا و871، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.ويُسمح بالتصويت اليوم فقط في مراكز الاقتراع التابعة لمكان الإقامة المسجل، ويُطلب من الناخبين إحضار بطاقة هوية، مثل بطاقة الهوية الوطنية، أو رخصة القيادة، أو جواز السفر.وكانت نسبة التصويت المبكر، التي جرت يوميْ 29 و30 مايو، قد سجلت 34.74%، وهي ثاني أعلى نسبة في تاريخ الانتخابات في كوريا الجنوبية، مما يزيد من الترقب حول نسبة المشاركة النهائية.ويتنافس في هذه الانتخابات كل من "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي، و"كيم مون سو" مرشح حزب قوة الشعب، و"لي جون صوك" مرشح حزب الإصلاح الجديد، و"كوان يونغ غوك" مرشح حزب العمل الديمقراطي.وقد كثف المرشحون حملاتهم الانتخابية حتى اليوم الأخير أمس الاثنين، داعين الناخبين إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم.كما دعا "روه تيه آك" رئيس لجنة الانتخابات الوطنية في بيان وجهه إلى الشعب، إلى التصويت من أجل "بناء كوريا الموحدة من خلال الانتخابات".وبعد انتهاء التصويت، سيتم نقل صناديق الاقتراع إلى 254 مركز فرز تحت إشراف الشرطة ومرافقة مسؤولي الاقتراع والمراقبين، بعد ختمها بأختام خاصة، كما سيتم نقل صناديق التصويت المبكر والصناديق البريدية المخزنة في لجان الانتخابات المحلية إلى مراكز الفرز.وأوضحت اللجنة أن عملية الفرز، نظراً لكونها انتخابات تكميلية، ستبدأ بعد الساعة الثامنة مساءً، أي متأخرة بساعتين مقارنة بالانتخابات الرئاسية العادية، ومن المتوقع أن تتضح أبرز النتائج بحلول منتصف الليل.وسوف تقوم قناة كي بي إس، بعد إغلاق مراكز الاقتراع، بنشر نتائج استطلاعات الخروج التي سيتم إعدادها بالتعاون مع ثلاث محطات تلفزيونية رئيسية.