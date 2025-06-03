زعيم كوريا الشمالية يتفقد موقع بناء مستشفى

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أفادت بعض التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشاد بالتقدم المحرز في جهود بناء مرافق صحية عامة حديثة بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ، واصفا المشروع الأخير بأنه خطوة ثورية في تطوير قطاع تأخر عن غيره.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء أن كيم أدلى بهذه التصريحات أمس خلال تفقده موقع بناء مستشفى في منطقة كانغ دونغ بالقرب من بيونغ يانغ.وخلال الزيارة، تجول كيم في أقسام مختلفة من المنشأة، بما في ذلك جناح العيادات الخارجية، وغرف العمليات، وجناح المرضى الداخليين، ومواقف السيارات تحت الأرض، وقال إن بناء مرافق صحية عامة حديثة في المدن والمقاطعات في جميع أنحاء البلاد هو جزء من ثورة كبيرة في تطوير الرعاية الصحية العامة، التي تأخرت عن القطاعات الأخرى، لكنها ستتفوق عليها في غضون عشر سنوات.كما شدد كيم على أهمية تطوير المعدات الطبية وتعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، داعيا إلى تدريب منهجي وعلمي للعاملين في مجال الصحة والطب.