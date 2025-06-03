البرلمان الكوري يعقد دورة استثنائية بعد الانتخابات

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قرر البرلمان الكوري عقد دورة استثنائية بعد إجراء الانتخابات الرئاسية بناء على طلب من الحزب الديمقراطي.وصرح متحدث باسم البرلمان بأن الدورة البرلمانية الاستثنائية لشهر يونيو ستبدأ في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس، بناء على طلب تقدم به 170 نائبا من الحزب الديمقراطي.وصرح النائب "جو سونغ ريه"، وهو مسؤول كبير في الحزب، للصحفيين في وقت سابق بأنه من المقرر عقد دورة استثنائية في يونيو للنظر في جلسات تأكيد تعيين رئيس وزراء جديد وأمور أخرى، وأضاف أن البرلمان سيحتاج إلى تقديم الدعم لتشكيل حكومة جديدة.ولم يُحدد بعد جدول الجلسات العامة ومشروعات القوانين التي ستُناقش خلال الدورة الاستثنائية.