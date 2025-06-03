إقامة حفل تنصيب الرئيس الكوري الجديد في البرلمان غدا الأربعاء

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من المقرر أن يُقام حفل تنصيب رئيس كوريا الجنوبية الحادي والعشرين في البرلمان غدا الأربعاء، بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية اليوم.ونظرا لأن هذه الانتخابات المبكرة جاءت نتيجة لعزل الرئيس السابق "يون صوك يول"، فمن المتوقع أن يُجري الفائز في الانتخابات حفل تنصيب مُبسط، يُركز على أداء اليمين الدستورية بدلا من حفل تنصيب كامل.ووفقا لمصادر سياسية، تعقد وزارة الداخلية التجهيزات اللازمة لإقامة الحفل في قاعة "روتوندا" في البرلمان.ومن المتوقع أن يُركز الحفل بشكل أساسي على أداء اليمين الرئاسية، دون أداء العناصر التقليدية مثل مراسم قرع الجرس في جناح "بو شين غاك"، وعرض الفرقة الموسيقية العسكرية، والتحية المدفعية.وقد أدى الرئيس السابق "مون جيه إين"، الذي تولى منصبه بعد عزل الرئيسة السابقة "باك كون هيه"، اليمين الدستورية في قاعة "روتوندا" في اليوم التالي للانتخابات، يوم 10 مايو 2017.