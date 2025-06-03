الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية تتصدر اهتمامات وسائل الإعلام العالمية

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أبرزت وسائل الإعلام العالمية أخبار الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، حيث أشارت إلى أن الفائز سيواجه تحديا يتمثل في رأب الصدع الاجتماعي وإنعاش الاقتصاد.وقال تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس إن التصويت في الانتخابات بدأ اليوم الثلاثاء، موضحة أن هذه الانتخابات المبكرة انطلقت إثر إقالة الرئيس السابق "يون صوك يول"، الذي ينتمي إلى المعسكر المحافظ، والذي يواجه حاليا اتهامات جنائية بسبب محاولته القصيرة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماذي.كما غطت وكالة رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية ووكالة أنباء "شين خوا" الصينية، أخبار الانتخابات الكورية، حيث قال تقرير نشرته رويترز إن الرئيس الكوري الجديد سيواجه تحديا يتمثل في حشد قواه في مجتمع يعاني من جراح عميقة جراء محاولة فرض الأحكام العرفية، والاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات ويعاني من إجراءات حمائية غير متوقعة من جانب الولايات المتحدة، التي تعد الشريك التجاري والحليف الأمني الرئيسي لكوريا الجنوبية.وجاء في عنوان صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس الاثنين أن الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية سيرث بلدا منقسما في عالم غير مستقر. وقالت الصحيفة إن الرئيس القادم يواجه تحديات جسيمة في رأب الصدع في دولة مستقطبة وتحقيق الاستقرار بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.