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السياسية

سيول ترفض ادعاءات بيونغ يانغ حول التعاون العسكري مع موسكو

Write: 2025-06-03 14:47:46Update: 2025-06-03 15:54:36

سيول ترفض ادعاءات بيونغ يانغ حول التعاون العسكري مع موسكو

Photo : YONHAP News

رفضت  وزارة  الخارجية في  كوريا  الجنوبية ادعاءات  النظام  الكوري الشمالي  بأن  التعاون الكوري  الشمالي  الروسي هو  ممارسة  سيادية مشروعة  وفقا  لميثاق الأمم  المتحدة،  مشيرة  إلى  أن  تجارة  الأسلحة مع  كوريا  الشمالية ونقلها  يمثلان  انتهاكا واضحا  لقرارات  مجلس  الأمن  التابع للأمم  المتحدة  بشأن  العقوبات  على  كوريا  الشمالية.
ووصفت  وزارة  الخارجية الكورية  الجنوبية  ادعاءات كوريا  الشمالية  بأنها  "لا  أساس  لها  من  الصحة،  وتتجاهل سلطة  وقرارات  مجلس  الأمن  الدولي التي  تمثل  التزاما قانونيا  دوليا.
وكانت  كوريا  الشمالية قد  أدانت  فريق  المراقبة  متعدد  الأطراف  الذي  شكلته  11  دولة،  بما  في  ذلك  كوريا  الجنوبية والولايات  المتحدة  واليابان، وذلك  في  بيان  أصدره  أمس  مدير  إدارة  السياسات  الخارجية في  وزارة  الخارجية الكورية  الشمالية. 
وجاءت  هذا  الإدانة ردا  على  اتهام  الفريق  لبيونغ يانغ  بالتعاون  العسكري مع  روسيا.
وزعمت  كوريا  الشمالية في  بيانها  أن  التعاون  العسكري بين  بيونغ  يانغ  وموسكو  هو  "ممارسة  سيادية مشروعة"  بموجب  المادة 51  من  ميثاق  الأمم  المتحدة التي  تنص  على  حق  الدفاع الفردي  والجماعي،  وبموجب معاهدة  المشاركة  الاستراتيجية الشاملة  الموقعة  بين  كوريا  الشمالية وروسيا.
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