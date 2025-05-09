سيول ترفض ادعاءات بيونغ يانغ حول التعاون العسكري مع موسكو

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رفضت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية ادعاءات النظام الكوري الشمالي بأن التعاون الكوري الشمالي الروسي هو ممارسة سيادية مشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن تجارة الأسلحة مع كوريا الشمالية ونقلها يمثلان انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العقوبات على كوريا الشمالية.ووصفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ادعاءات كوريا الشمالية بأنها "لا أساس لها من الصحة، وتتجاهل سلطة وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تمثل التزاما قانونيا دوليا.وكانت كوريا الشمالية قد أدانت فريق المراقبة متعدد الأطراف الذي شكلته 11 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وذلك في بيان أصدره أمس مدير إدارة السياسات الخارجية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية.وجاءت هذا الإدانة ردا على اتهام الفريق لبيونغ يانغ بالتعاون العسكري مع روسيا.وزعمت كوريا الشمالية في بيانها أن التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو هو "ممارسة سيادية مشروعة" بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق الدفاع الفردي والجماعي، وبموجب معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين كوريا الشمالية وروسيا.