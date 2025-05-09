اليابان تخطط لمواصلة الاتصالات مع كوريا الجنوبية لتطوير العلاقات بين البلدين

أكدت الحكومة اليابانية اليوم أن كوريا الجنوبية دولة جارة مهمة يجب أن تتعاون طوكيو معها كشريك في مختلف القضايا التي تواجه المجتمع الدولي، وجددت التأكيد على موقفها بشأن السعي لاستمرار التعاون بين البلدين.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني "يوشيماسا هاياشي"، وهو المتحدث باسم الحكومة اليابانية، بالتوازي مع إجراء الانتخابات الرئاسية الكورية.وردا على سؤال حول كيفية التعامل مع العلاقات المستقبلية بين كوريا الجنوبية واليابان، قال إن أهمية العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، والتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، لم تتغير في ظل البيئة الاستراتيجية الحالية.وأضاف أن اليابان ستستمر في التواصل مع كوريا الجنوبية من أجل التنمية المستقرة للعلاقات بين البلدين.وجاءت هذه التصريحات بعد أن أكد رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" في مناسبات متعددة، أن اليابان وكوريا الجنوبية جارتان مهمتان يجب أن تتعاونا كشريكين في مواجهة مختلف التحديات في المجتمع الدولي، مشددا على أن أهمية العلاقات بين البلدين لم تتغير في ظل البيئة الاستراتيجية الحالية.