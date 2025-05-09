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الشرطة الكورية تتعاون دوليا في التحقيقات في قضية اختراق بيانات إس كي

Write: 2025-06-03 14:48:55Update: 2025-06-03 15:57:14

الشرطة الكورية تتعاون دوليا في التحقيقات في قضية اختراق بيانات إس كي

Photo : YONHAP News

صرحت  الشرطة  الكورية الجنوبية  أمس  بأنها  تواصل  تحقيقاتها في  حادث  اختراق بيانات  شركة  إس  كي  للاتصالات، موضحة  أنها  اكتشفت عناوين  بروتوكول  إنترنت خارجية  في  أثناء  تحليل  سجلات  خادم  الشركة، وبالتالي  فهي  تجري  تحقيقات  مشتركة مع  دول  أخرى.
وقال  "باك  هيون  سو"  القائم بأعمال  قائد  شرطة  سيول  إن  فريق  التحقيقات في  الجرائم  الإلكترونية يقوم  حاليا  بتحليل سجلات  خادم  البرمجيات الخبيثة،  وأضاف  أنه  يجري  تحقيقات مشتركة  دولية  نظرا  لاكتشاف  عناوين بروتوكول  خارجية  في  أثناء  التحليل.
كما  أوضح  مسؤول  في  الشرطة أنه  يجري  حاليا  تتبع  الآثار على  الإنترنت  مع  إجراء  تحقيقات مشتركة  دولية  مع  3  بلدان  على  الأقل. 
ومع  ذلك،  عندما  سُئل  عما  إذا  كانت  الدول  المتعاونة هي  مجرد  "ممرات"  استخدمها المخترقون،  أجاب  بأنه  لا  يمكن  التأكيد  على  ذلك.
ورغم  أن  بعض  الخبراء  أشاروا إلى  احتمال  تورط  الصين  وكوريا الشمالية،  إلا  أن  الشرطة  الكورية قالت  إنه  من  السابق  لأوانه القطع  بأي  استنتاجات.
وفيما  يتعلق  بالأضرار الفردية  الناجمة  عن  الاختراق،  أشارت  الشرطة  إلى  ضرورة  التحقق من  ذلك  عبر  وزارة  العلوم وتكنولوجيا  المعلومات  والاتصالات أو  شركة  إس  كي  للاتصالات، حيث  إنها  تركز  حاليا  على  تحديد  مسار  المخترقين.
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