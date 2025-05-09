فوز عمل مسرحي موسيقي كوري بـ6 جوائز في حفل توزيع دراما ديسك

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فاز العمل المسرحي الموسيقي الكوري "ربما نهاية سعيدة" الذي عُرض على مسرح "برودواي" في مدينة نيويورك الأمريكية، بـ6 جوائز في حفل توزيع جوائز "دراما ديسك" التي تعتبر إحدى أبرز الفعاليات في دائرة المسرح الأمريكية.جاء ذلك في الدورة الـ69 من حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس، وشملت الجوائز التي تلقتها المسرحية الموسيقية الكورية كلا من: "أفضل مسرحية موسيقية متميزة"، و"أفضل إخراج لمسرحية موسيقية"، و"أفضل موسيقى"، و"أفضل كلمات أغاني"، و"أفضل كتابة لمسرحية موسيقية"، و"أفضل تصميم ديكور مسرحي"، وهو ما يعتبر الأكبر لعمل واحد في دورة هذا العام.وقد ظل هذا الحفل يقام منذ عام 1955 بواسطة منظمة "دراما ديسك"، التي تتألف من نقاد ومؤلفين وناشرين في مجال المسرح.ويتناول العمل المسرحي الموسيقي الكوري "ربما نهاية سعيدة" قصة تدور في المستقبل، حيث يقع الروبوتان "أوليفر" و"غلير"، اللذان صُمما لمساعدة البشر، في الحب.وقام الكاتب "باك تشون هيو" بتأليفه بينما قام الملحن "ويل آرونسون" بتلحينه.