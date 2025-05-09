سيول تعرب عن القلق من العوّامات الصينية في البحر الغربي

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قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها ستراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالعوامات التي أضافتها الصين في المياه الدولية بالقرب من منطقة الإجراءات المؤقتة في البحر الغربي، مع الأخذ في الاعتبار احتمالية استخدامها لأغراض استطلاع عسكرية.جاء ذلك في بيان أصدره مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس، جاء فيه أن الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل مراقبة تحركات الجانب الصيني عن كثب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الرد المناسب.وأضاف البيان أن الجانب الكوري الجنوبي قام أيضا بتركيب وتشغيل عدة عوامات في المياه هناك، كرد على تركيب العوامات الصينية.ويقول المراقبون إن كوريا الجنوبية ربما تكون قد قامت بتركيب حوالي 10 عوامات، ويقع بعضها داخل منطقة الإجراءات المؤقتة.وكانت القوات البحرية الكورية الجنوبية قد تأكدت من وجود 3 عوامات صينية كبيرة الحجم تم تركيبها بالقرب من خط الطول 123 درجة شرقا، غربي جزيرة "إيودو" الكورية الجنوبية. وتقع المنطقة التي تم تركيب العوامات الصينية فيها في المياه الدولية ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للصين.وقد قامت الصين منذ عام 2018 بتركيب 10 عوامات مراقبة بحرية يبلغ عرض كل منها 3 أمتار وارتفاعها 6 أمتار، داخل وحول منطقة الإجراءات المؤقتة في البحر الغربي، وذلك تحت ذريعة المراقبة البحرية والجوية، وقد صار عددها الآن 13.