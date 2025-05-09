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السياسية

سيول تعرب عن القلق من العوّامات الصينية في البحر الغربي

Write: 2025-06-03 14:51:17Update: 2025-06-03 15:58:35

سيول تعرب عن القلق من العوّامات الصينية في البحر الغربي

Photo : YONHAP News

قالت  حكومة  كوريا  الجنوبية  إنها  ستراقب  عن  كثب  التطورات المتعلقة  بالعوامات  التي  أضافتها  الصين  في  المياه الدولية  بالقرب  من  منطقة  الإجراءات المؤقتة  في  البحر  الغربي،  مع  الأخذ  في  الاعتبار  احتمالية استخدامها  لأغراض  استطلاع عسكرية.
جاء  ذلك  في  بيان  أصدره  مسؤول  في  وزارة  الخارجية الكورية  أمس،  جاء  فيه  أن  الحكومة  الكورية الجنوبية  ستواصل  مراقبة تحركات  الجانب  الصيني عن  كثب،  مع  اتخاذ  الإجراءات اللازمة،  بما  في  ذلك  الرد  المناسب.
وأضاف  البيان  أن  الجانب  الكوري الجنوبي  قام  أيضا  بتركيب  وتشغيل عدة  عوامات  في  المياه  هناك،  كرد  على  تركيب  العوامات الصينية.
ويقول  المراقبون  إن  كوريا  الجنوبية ربما  تكون  قد  قامت  بتركيب حوالي  10  عوامات، ويقع  بعضها  داخل  منطقة  الإجراءات المؤقتة.
وكانت  القوات  البحرية الكورية  الجنوبية  قد  تأكدت  من  وجود  3  عوامات  صينية  كبيرة  الحجم  تم  تركيبها بالقرب  من  خط  الطول  123  درجة  شرقا،  غربي  جزيرة  "إيودو"  الكورية الجنوبية.  وتقع  المنطقة التي  تم  تركيب  العوامات  الصينية فيها  في  المياه الدولية  ضمن  المنطقة الاقتصادية  الخالصة  للصين.
وقد  قامت  الصين  منذ  عام  2018  بتركيب 10  عوامات  مراقبة بحرية  يبلغ  عرض  كل  منها  3  أمتار  وارتفاعها  6  أمتار،  داخل  وحول  منطقة  الإجراءات  المؤقتة في  البحر  الغربي، وذلك  تحت  ذريعة  المراقبة  البحرية والجوية،  وقد  صار  عددها  الآن  13.
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