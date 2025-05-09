نسبة المشاركة في الانتخابات تبلغ 68.7٪ حتى الثالثة عصرًا

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين بلغت 68.7% حتى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وهو أعلى معدل تصويت يتم تسجيله في هذا التوقيت مقارنة بجميع الانتخابات السابقة.وقالت اللجنة إن التصويت بدأ في الساعة السادسة صباحًا واستمر لمدة تسع ساعات حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، حيث أدلى أكثر من 30.5 مليون ناخب بأصواتهم من بين إجمالي 44.39 مليون ناخب مسجل.وتُعد هذه النسبة أعلى بـ 0.6 نقطة مئوية من نسبة المشاركة في نفس التوقيت خلال الانتخابات الرئاسية العشرين لعام 2022، والتي بلغت حينها 68.1%.وسجّلت مقاطعة جولا الجنوبية أعلى نسبة مشاركة بلغت 77.8%، تليها مدينة كوانغ جو بنسبة 76.3%، ثم مقاطعة جولا الشمالية بنسبة 75.8%.في المقابل، سجلت مقاطعة جيجو أدنى نسبة مشاركة بلغت 63.9%، تليها بوسان بنسبة 65.8%، وتشونغ تشونغ الجنوبية بنسبة 66.2%.