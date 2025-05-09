نتائج استطلاعات الخروج تظهر تقدم مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة

Photo : KBS

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها أكبر ثلاث محطات تلفزيونية كورية، وهي "كي بي إس" و"إم بي سي" و"إس بي إس"، للناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الكورية التي أجريت اليوم، تقدم مرشح الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" بفارق كبير عن منافسيه، بنسبة 51.7%، بينما جاء مرشح حزب قوة الشعب "كيم مون سو" في المركز الثاني بنسبة 39.3%، ثم مرشح حزب الإصلاح الجديد "لي جون صوك" بنسبة 7.7%.وكانت عملية التصويت التي بدأت في الساعة السادسة صباحا وانتهت في الثامنة مساء، قد أجريت في 14 ألفا و295 مركز اقتراع في جميع أنحاء كوريا، بينما بلغ عدد الناخبين المسجلين 44 مليونا و391 ألفا و871.وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 77.8%، وهو ما يزيد بمقدار 0.7% مقارنة بالانتخابات السابقة.أُجري استطلاع الرأي بنسبة هامش خطأ يبلغ ±0.8 نقطة مئوية، وبمستوى ثقة يبلغ 95%.وقد شاركت في تنفيذ الاستطلاع كل من هانكوك ريسيرش وكوريا ريسيرش إنترناشيونال وإبسوس، حيث شمل الاستطلاع نحو 80 ألف ناخب في 325 مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بين الساعة السادسة صباحًا والثامنة مساءً، مباشرة بعد إدلاء المشاركين بأصواتهم.