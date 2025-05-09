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السياسية

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين تصل إلى 79.4%، وهي أعلى نسبة في 28 عاما

Write: 2025-06-03 23:00:19Update: 2025-06-04 00:41:30

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين تصل إلى 79.4%، وهي أعلى نسبة في 28 عاما

Photo : YONHAP News

بلغت نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين 79.4%، وفقا للتقديرات الأولية.
ووفقا للجنة الانتخابات الوطنية، فقد أدلى 35.24 مليون ناخب من أصل 44.39 مليون ناخب مؤهل بأصواتهم حتى الساعة 8 مساء، عند إغلاق صناديق الاقتراع.
وتتضمن هذه الأرقام نسبة المشاركة البالغة 34.74% في التصويت المبكر الذي استمر يومين الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى أصوات الناخبين في الخارج.
وتعد نسبة المشاركة النهائية هي الأعلى في الانتخابات الرئاسية منذ 28 عاما، منذ الانتخابات الرئاسية الخامسة عشرة في عام 1997 التي بلغت 80.7%.
وبالمقارنة مع أرقام الانتخابات الرئاسية التي أجريت فيها عملية التصويت المبكر، فإن النتيجة الأخيرة أعلى بنسبة 2.3 نقطة مئوية من 77.1% في انتخابات عام 2022، وأعلى بنسبة 2.2 نقطة مئوية من 77.2% في عام 2017.
وسجلت مدينة "كوانغ جو"، الواقعة في جنوب غرب البلاد، أعلى نسبة مشاركة بلغت 83.9%؛ بينما سجلت جزيرة "جيجو"، الواقعة في أقصى جنوب البلاد أدنى نسبة مشاركة بلغت 74.6%؛ وسجلت سيول 80.1%.
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