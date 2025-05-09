كي بي اس تؤكد فوز المرشح لي جي ميونغ في الانتخابات

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أظهرت نتائج استطلاع الخروج الذي أجرته القنوات الكورية الثلاث الرئيسية أن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة "لي جيه ميونغ" حصل على نسبة 51.7% من الأصوات، متقدما بفارق 12.4 نقطة مئوية على منافسه كيم مون سو، الذي حصل على 39.3%.وفي تصريح أدلى به أمام منزله قبل توجهه إلى مقر الحزب الديمقراطي في يوئيدو اليوم الثلاثاء، قال "لي": "لا تزال عملية الفرز جارية، ولكن إذا تأكدت النتائج، فسأتقبل القرار العظيم لشعبنا بكل امتنان".ووفقا للبيانات الصادرة حتى الساعة 11:50 مساءً بالتوقيت المحلي، وبعد فرز 45% من الأصوات، حصل "لي جيه ميونغ" على 49.10% من الأصوات، متقدما على منافسه "كيم مون سو" الذي حصل على 42.55%.وقد أعلنت القنوات التلفزيونية الكورية الثلاث الكبرى أن فوز "لي" بات شبه مؤكد، استنادا إلى النتائج الأولية لفرز الأصوات.