لي جيه ميونغ يحافظ على تقدمه بنسبة 48.98% بعد فرز 50% من الأصوات

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بعد فرز أكثر من نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين، لا يزال مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة "لي جيه ميونغ" في الصدارة بنسبة 48.98% من الأصوات.ووفقا للجنة الانتخابات الوطنية، تم فرز 50.02% من الأصوات حتى الساعة 12:04 صباح الأربعاء، وجاء مرشح حزب قوة الشعب المحافظ "كيم مون سو" في المرتبة الثانية بنسبة 42.65%.وبلغ الفارق بين المرشحين الأولين حوالي 1.11 مليون صوت.واحتل مرشح حزب الإصلاح الصغير "لي جون صوك" المركز الثالث بنسبة 7.32% من الأصوات.وبعد أن أشارت التقارير إلى أنه من المؤكد فوزه، غادر مرشح الحزب الديمقراطي مقر إقامته في منطقة "كي يانغ" بمدينة "إنتشون"، قائلا إنه على الرغم من أنه من المبكر التعليق، إلا أنه إذا تم إعلان فوزه فسوف يعرب عن احترامه للجمهور لاتخاذه قرارا عظيما.وقال "لي" أيضا إنه سيبذل قصارى جهده للوفاء بالمسؤولية الكبيرة، وتنفيذ مهمته التي كلفه بها الشعب وعدم خذلان توقعاتهم.