انتخاب لي جيه ميونغ رئيسا جديدا لكوريا الجنوبية

Photo : KBS News

تم الإعلان عن فوز "لي جيه ميونغ"، مرشح الحزب الديمقراطي، في الانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين.وحتى الساعة 2:30 من صباح الأربعاء، ومع تبقي حوالي مليوني صوت لم يتم فرزها بعد، حصل "لي" على 48.8% من الأصوات في الانتخابات المبكرة التي أجريت يوم الثلاثاء.وبفوز "لي"، ستشهد البلاد تغييرا في السلطة السياسية القائمة منذ 3 سنوات.وفي وقت سابق، في حوالي الساعة 1:20 صباحا، ألقى "لي" خطاب قبول عبر الفيديو في منطقة "يوئيدو" في سيول، قال فيه إنه سيتغلب على ما أسماه بتمرد الرئيس السابق "يون صوك يول"، والذي أشار إليه على أنه المهمة الأولى التي عهد بها إليه الشعب.من جانبه، عقد مرشح حزب قوة الشعب "كيم مون سو" مؤتمرا صحفيا في حوالي الساعة 1:30 صباحا وقال إنه سيقبل بتواضع اختيار الشعب.ومع نتائج الانتخابات، سيشهد البرلمان وجود معسكر حاكم كبير، حيث يحتل الحزب الديمقراطي 171 مقعدا.وكانت آخر مرة تشكلت فيها حكومة جديدة مع حصول المعسكر الحاكم على أغلبية المقاعد في عام 2013، عندما تولت الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" منصبها.