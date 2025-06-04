إدارة ترامب تسعى للحصول على أفضل عروض تجارية بحلول اليوم الأربعاء

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قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم مطالبة الدول المشاركة في مفاوضات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، بتقديم أفضل عروضها بحلول اليوم الأربعاء، مع اقتراب الموعد النهائي للمفاوضات.ووفقا لمسودة رسالة موجهة إلى الشركاء المتفاوضين اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن الولايات المتحدة تطلب من الدول تقديم أفضل مقترحاتها في عدد من المجالات الرئيسية.وتشمل هذه المقترحات عروضا للتعريفات الجمركية والحصص لشراء المنتجات الصناعية والزراعية الأمريكية، وخططا لمعالجة أي حواجز غير جمركية.ووفقا للرسالة، ستُقيّم الولايات المتحدة الردود في غضون أيام، وستُقدم "منطقة توافق محتملة" قد تشمل معدل تعريفات جمركية متبادلة.وأضاف التقرير أنه لم يتضح بعد أي الدول ستُرسَل إليها الرسالة، لكنها موجهة إلى الدول التي تجري فيها مفاوضات نشطة، وتضمنت اجتماعات وتبادلا للوثائق.وأشار التقرير إلى أن هناك مفاوضات نشطة جارية حاليا مع كل من الاتحاد الأوربي واليابان وفيتنام والهند.