تسليط الضوء على التلوث البلاستيكي خلال يوم البيئة العالمي في جزيرة جيجو

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تستضيف كوريا الجنوبية عددا من الفعاليات في سيول وجزيرة جيجو، الواقعة في أقصى الجنوب، لمدة عشرة أيام، ابتداء من اليوم الأربعاء، احتفالا بيوم البيئة العالمي لعام 2025 الموافق للغد الخميس.وتحتفل الأمم المتحدة بيوم البيئة العالمي كل عام، وموضوع هذا العام هو "القضاء على التلوث البلاستيكي العالمي" تحت شعار "التحدي المشترك، والعمل الجماعي".وسوف يُقام حفلٌ الافتتاح بعد ظهر الغد الخميس في مركز جيجو الدولي للمؤتمرات، بمشاركة حوالي ألف و300 ممثل لـ20 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الهيئات الدولية.وتتوقع وزارة البيئة في سيول، التي ستشرف على الفعاليات، أن يناقش المشاركون سبل التعاون الدولي للحد من التلوث البلاستيكي، وخطة عمل لتحقيق اقتصاد دائري.