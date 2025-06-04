الاتحاد الدولي للنقابات يُصنّف كوريا الجنوبية ضمن أسوأ الدول من حيث حقوق العمال

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لا تزال كوريا الجنوبية واحدة من أسوأ دول العالم من حيث ظروف العمل، وفقا لمؤشر الحقوق العالمي لعام 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات، والذي يُحذّر من أن حقوق العمال حول العالم في حالة "انهيار حر".وأصدرت المجموعة، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لها، والتي تُمثّل 200 مليون عامل في 170 دولة حول العالم، تقريرها السنوي أول من أمس الاثنين، ومنحت كوريا الجنوبية تصنيف 5، وهو ثاني أسوأ تصنيف مُمكن، مما يعني أن عمالها لا يتمتعون بأي ضمانات لحقوق العمل الأساسية.وحصلت كوريا الجنوبية على نفس نتائج العام الماضي، حيث حلّت في مرتبة أعلى بمستوى واحد فقط من الدول التي لا يتمتع فيها العمال بأي ضمانات لحقوقهم بسبب انهيار سيادة القانون. وأفاد الاتحاد الدولي للنقابات بأنه في كوريا الجنوبية، وكذلك في البحرين وكندا وغواتيمالا وهولندا وبيرو، يستغلّ أصحاب العمل ضعف القوانين وعدم كفاية الرقابة للتهرب من المفاوضة الجماعية من خلال أساليب المماطلة ورفض التفاوض والاتفاقيات مع النقابات المدعومة من أصحاب العمل أو الهيئات غير التمثيلية.ومن بين 151 دولة شملها الاستطلاع، حصلت سبع دول فقط على أعلى تصنيف وهو رقم 1، وهي ألمانيا والسويد والنمسا والدانمارك وآيسلندا وأيرلندا والنرويج.