لجنة سويدية توصي بوقف عمليات التبني الدولي بعد عقود من الإساءة

Photo : YONHAP News

أوصت لجنة سويدية بوقف عمليات التبني الدولي بعد أن كشف تحقيق عن عمليات انتهاك واحتيال ممنهجين امتدا لعقود.وأوضح تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، أعلنت اللجنة يوم الاثنين أنها أكدت حالات اتجار بالأطفال وتبني غير قانوني منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شملت دولا مثل كوريا الجنوبية وسريلانكا وكولومبيا وبولندا والصين.وخلصت اللجنة إلى أن مؤسسات سويدية مختلفة، بما في ذلك وكالات حكومية وبلديات ومحاكم، إما كانت على علم بهذه المخالفات أو أنها لم تتخذ أي إجراء.وأكدت "آنا سينجر"، التي ترأست اللجنة، على ضرورة تقديم اعتذار حكومي رسمي للمتبنين وعائلاتهم للاعتراف بالانتهاكات ورفع مستوى الوعي العام.وأشار التقرير إلى أن السويد هي أحدث دولة تُدقّق في ممارسات التبني الدولي وسط تزايد مزاعم السلوك غير الأخلاقي، لا سيما فيما يتعلق بكوريا الجنوبية.وبحسب التقرير، أرسلت كوريا الجنوبية حوالي 200 ألف طفل إلى الخارج للتبني على مدى العقود الستة الماضية، منهم ما يقرب من 10 آلاف طفل في السويد منذ ستينيات القرن العشرين.