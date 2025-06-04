وصول المنتخب الكوري للعراق استعدادا لمباراة حاسمة في تصفيات كأس العالم

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وصل المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم، بقيادة المدرب "هونغ ميونغ بو"، إلى مدينة البصرة العراقية، استعدادا لمباراة حاسمة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.ووفقا للاتحاد الكوري لكرة القدم أمس الثلاثاء، وصل الفريق، الذي يضم اللاعب "سون هُنغ مين"، في حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين وسط حرارة شديدة بلغت 44 درجة مئوية.وعند وصولهم، نُقل اللاعبون إلى فندقهم في حافلات مصفحة تحت حراسة الشرطة.ويضمن التعادل في مباراة المنتخبين الكوري والعراقي التأهل الحادي عشر على التوالي لكوريا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم.ومن المقرر أن ينضم لاعب خط الوسط "لي كانغ إين" إلى الفريق بعد فوزه بدوري أبطال أوربا مع نادي "باريس سان جيرمان"، ومن المقرر أن يبدأ الفريق تدريباته بعد ذلك.وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة 3:15 من صباح يوم الجمعة 6 يونيو بتوقيت كوريا على ملعب البصرة الدولي.