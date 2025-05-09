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السياسية

منظمة التعاون الاقتصادي تُخفّض مجددا توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري

Write: 2025-06-04 08:30:56Update: 2025-06-04 08:33:39

منظمة التعاون الاقتصادي تُخفّض مجددا توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري

Photo : YONHAP News

خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي هذا العام للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر فقط بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 1%.
وكشفت المنظمة عن هذا الرقم أمس الثلاثاء، مُخفّضة بذلك توقعاتها لكوريا الجنوبية لعام 2025 للمرة الثالثة. وكانت المنظمة قد خفضت توقعاتها في البداية إلى 2.1% في ديسمبر الماضي، ثم إلى 1.5% في مارس من هذا العام.
وتُعد توقعات المنظمة أعلى من توقعات البنك المركزي الكوري البالغة 0.8%.
وكان البنك المركزي الكوري قد أصدر توقعاته يوم الخميس الماضي، مُخفّضا التوقعات بمقدار 0.7% عن توقعات فبراير.
كما خفّضت المنظمة توقعاتها للولايات المتحدة من 2.2% إلى 1.6%، ولليابان من 1.1% إلى 0.7%.
أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقد توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا بنسبة 2.9%، بانخفاض قدره 0.2% مقارنة بتوقعاتها قبل ثلاثة أشهر.
وحذرت المنظمة من أنه في حالة استمرار الحروب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن توقعات النمو ستواجه ضربات موجعة.
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