تكريم مخرج مسلسل لعبة الحبار في حفل جوائز جوثام التلفزيونية

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حصل "هوانغ دونغ هيوك" مخرج المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" على نتفليكس، على جائزة "تكريم المبدعين" في حفل جوائز جوثام التلفزيونية لعام 2025، أول من أمس الاثنين في نيويورك.وتُمنح جائزة "تكريم المبدعين"، التي طُرحت العام الماضي، للأفراد الذين ساهموا في توسيع آفاق التلفزيون وأحدثوا تأثيرا كبيرا فيه.وخلال استلامه الجائزة، قال هوانغ إنه عندما فاز مسلسل "لعبة الحبار" بجائزة أفضل مسلسل مُبتكر في حفل جوائز جوثام التلفزيونية لعام 2021، كان يعتقد أن ذلك بمثابة معجزة، والآن مع حصوله على هذا التكريم الأخير، فإنه يبدو أن المعجزة مستمرة.ومن المقرر عرض الموسم الأخير من "لعبة الحبار" يوم 27 يونيو الجاري.