إس كي هاينكس تتصدر سوق دي رام العالمية في الربع الأول

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تفوقت شركة "إس كي هاينكس" على شركة سام سونغ للإلكترونيات، لتحتل المرتبة الأولى في سوق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، دي رام، عالميا، في الربع الأول من العام الجاري.ووفقا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق "ترند فورس" أمس الثلاثاء، بلغت الإيرادات العالمية في قطاع "دي رام" حوالي 27 مليار دولار أمريكي في الربع الأول، مسجلة انخفاضا بنسبة 5.5% على أساس ربع سنوي.وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار عقود شراء هذا النوع من الذاكرة الرقمية، وانكماش حجم شحنات دي رام عالية الأداء "إتش بي إم".وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 7.1% على أساس ربع سنوي بسبب انخفاض حجم الشحنات، فقد صعدت "إس كي هاينكس" إلى المركز الأول في سوق دي رام العالمية بعد أن بلغت إيراداتها حوالي 9.7 مليار دولار أمريكي بفضل حصتها المتزايدة من شحنات دي رام عالية الأداء "إتش بي إم 3 إي".وبلغت حصة إس كي هاينكس السوقية في الربع الأول 36%، بانخفاض طفيف عن نسبة 36.6% المسجلة في الربع الأسبق. وتفوقت شركة إس كي هاينكس على شركة سام سونغ للإلكترونيات بعد أن شهدت سام سونغ انخفاضا حادا في حصتها السوقية من 39.3% إلى 33.7% خلال الفترة نفسها. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتفوق فيها إس كي هاينكس على سام سونغ في حصة دي رام.